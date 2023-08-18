В Челябинске четыре трамвая поменяют маршрут на десять дней

Изменения возникли из-за ремонтных работ возле депо.С 22 часов 18 августа до 5 утра 27 августа закрывается движение трамваев 5, 18, 22 на участках: — Первой Пятилетки от Горького до Трамвайного депо № 1, — Горького от проспекта Победы до ЧТЗ.