В Челябинске перенесли вылет пяти рейсов

В аэропорту Челябинска задерживается вылет пяти рейсов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на более позднее время перенесли вылет из Челябинска трех авиарейсов до Москвы и по одному до Сургута и Санкт-Петербурга.
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