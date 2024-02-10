Дипломат Полянский камня на камне не оставил от обидчика сербов в ООН. Россия снова защитила братьев

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня наш Президент, в интервью американцу, вспомнил о том, как Россия всегда заступалась за православный братский народ Сербии, объяснив это тем, что мы никогда не бросали и не бросим своих братьев.
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