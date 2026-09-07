Врач Куликова: бабье лето может усилить симптомы аллергии

Врач Анна Куликова предупредила, что бабье лето может стать сложным периодом для людей с аллергией. В беседе с РИАМО она отметила, что в тёплую погоду сохраняется активность сорных трав, в том числе полыни, амброзии, цикория, лебеды и мари.
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