Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет культивировать и укреплять нарождающиеся отрасли и индустрии будущего, а также продвигать интеграцию и кластеризацию нарождающихся отраслей стратегического значения, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.