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American Conservative: интервью Путина подчеркнуло, что незнание России опасно для Америки

American Conservative: интервью Путина подчеркнуло, что незнание России опасно для Америки

Подробное интервью президента Владимира Путина показало, что американцы практически незнакомы с исторической позицией России — и это создаёт угрозу для их собственной безопасности, пишет Томас Эмануэль Дэнс на страницах The American Conservative.

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