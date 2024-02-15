American Conservative: интервью Путина подчеркнуло, что незнание России опасно для Америки

Подробное интервью президента Владимира Путина показало, что американцы практически незнакомы с исторической позицией России — и это создаёт угрозу для их собственной безопасности, пишет Томас Эмануэль Дэнс на страницах The American Conservative.
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