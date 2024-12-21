В последний момент

Премьер Болгарии не подписал договор о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.▪️Предполагалось, что Димитар Главчев поставит свою подпись под соглашением с Зеленским в ходе саммита ЕС в четверг в Брюсселе.
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