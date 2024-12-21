Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • В С
    Женя Бидон тоже там ?Пропавшая конгрес...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Власть не будет бороться ни с какими негативными явлениями в России. Ей не нужен порядок, в противном случаи они не с...Надо не пиротех...
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    В РФ, обычно, наоборот - из дурки в думку бегут 😆Пропавшая конгрес...

В последний момент

В последний момент

Премьер Болгарии не подписал договор о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.▪️Предполагалось, что Димитар Главчев поставит свою подпись под соглашением с Зеленским в ходе саммита ЕС в четверг в Брюсселе.

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