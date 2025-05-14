Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Возвратные заморозки в Крыму во второй половине мая вполне возможны, поскольку погодные аномалии становятся нормальным явлением в условиях глобального изменения климата.
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