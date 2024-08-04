На территории памятника природы в Сосновском округе выявлены многочисленные нарушения. Представители Россельхознадзора и Росприроднадзора обследовали площадки несанкционированного размещения илового осадка с очистных сооружений.
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