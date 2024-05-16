SHAMAN сказал всё, что думает о звёздных предателях. Хватило нескольких слов

Певец заявил, что уехавшие из России артисты сами выбрали свой путь"Аргументы и Факты" поинтересовались у Ярослава Дронова, как он относится к решению некоторых русских звёзд покинуть страну из-за несогласия со спецоперацией.
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