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SHAMAN сказал всё, что думает о звёздных предателях. Хватило нескольких слов

SHAMAN сказал всё, что думает о звёздных предателях. Хватило нескольких слов

Певец заявил, что уехавшие из России артисты сами выбрали свой путь"Аргументы и Факты" поинтересовались у Ярослава Дронова, как он относится к решению некоторых русских звёзд покинуть страну из-за несогласия со спецоперацией.

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