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Царьград

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СовЭкон прогнозирует снижение экспорта пшеницы из России до 5,4 млн тонн

СовЭкон прогнозирует снижение экспорта пшеницы из России до 5,4 млн тонн

Консалтинговая компания "СовЭкон" прогнозирует, что российский экспорт пшеницы в июле-сентябре достигнет минимального уровня 5,4 млн тонн с 2010 года, что значительно ниже среднегодовых значений.

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