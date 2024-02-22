Белый дом выступил с угрозами введения санкций против Тегерана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 22 февраля, заявил, что если подтвердятся данные о том, что Иран поставит России баллистические ракеты, США введут против него санкции, – сообщают СМИ.
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