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Белый дом выступил с угрозами введения санкций против Тегерана

Белый дом выступил с угрозами введения санкций против Тегерана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 22 февраля, заявил, что если подтвердятся данные о том, что Иран поставит России баллистические ракеты, США введут против него санкции, – сообщают СМИ.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А с КЕМ  ТОРГОВАТЬ  то  ОСТАНЕТСА  ПОЛУДУРКАМ из  ФАШИЗМНГТОНА ?? ,  если  ДАЖЕ ,,ДРУГА,, ГЕЙРОПЕЙСКУЮ  ШЕСТЕРКУ  под  БАНКРОТ ПУСТИЛИ  а пол мира под  САНКЦИЯМИ ..!!!
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