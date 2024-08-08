Участник СВО расправился с бывшей женой и стрелял в ее нового мужа после свадьбы

В Богдановиче Свердловской области сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» в поисках участника специальной военной операции (СВО), скрывшегося после стрельбы по бывшей жене и ее новому мужу.
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