Протеин до или после тренировки? Когда лучше принимать протеин

Влияет ли время приема белка на его эффективность? Вопрос о том, когда лучше употреблять белок — до или после тренировки — остается без ответа, поскольку нет никаких доказательств того, что один вариант лучше другого.
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