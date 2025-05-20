Спорт и диета
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Спорт и диета

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Свежие комментарии

Протеин до или после тренировки? Когда лучше принимать протеин

﻿﻿Влияет ли время приема белка на его эффективность? Вопрос о том, когда лучше употреблять белок — до или после тренировки — остается без ответа, поскольку нет никаких доказательств того, что один вариант лучше другого.

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