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Воронежские новости

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Воронежский «Факел» выходит на поле против «Оренбурга»

Воронежский «Факел» выходит на поле против «Оренбурга»

Воронежский «Факел» начинает выездной матч 21-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга». В Оренбурге на стадионе «Газовик» стартовал матч 21-го тура российской Премьер-лиги между местным «Оренбургом» и воронежским «Факелом».

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