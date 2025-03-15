Воронежский «Факел» выходит на поле против «Оренбурга»

Воронежский «Факел» начинает выездной матч 21-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга». В Оренбурге на стадионе «Газовик» стартовал матч 21-го тура российской Премьер-лиги между местным «Оренбургом» и воронежским «Факелом».
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