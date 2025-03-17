Могут ли запретить личные автомобили? Процесс уже идет

Тенденция развития личного транспорта очевидна: поставлена задача «ликвидировать как класс». Одно из упоминаний об этом сделано в «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года».
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