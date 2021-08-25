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Владельцев собак предупредили о штрафе за причинение вреда чужому имуществу

Владельцев собак предупредили о штрафе за причинение вреда чужому имуществу

Административная ответственность может наступить за нарушение общественного порядка. Хозяину полагается уголовная ответственность за жестокое обращение с питомцем или при причинение вреда животным третьих лиц, предупредила адвокат Надежда Ермолаева.

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