Владельцев собак предупредили о штрафе за причинение вреда чужому имуществу

Административная ответственность может наступить за нарушение общественного порядка. Хозяину полагается уголовная ответственность за жестокое обращение с питомцем или при причинение вреда животным третьих лиц, предупредила адвокат Надежда Ермолаева.
Административная ответственность может наступить за нарушение общественного порядка. Хозяину полагается уголовная ответственность за жестокое обращение с питомцем или при причинение вреда животным третьих лиц, предупредила адвокат Надежда Ермолаева.
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