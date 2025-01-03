Джо Байден начал первую речь в 2025-м с шутки после теракта в США

Президент США Джо Байден на фоне теракта в Новом Орлеане начал свое выступление с шутки.Президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля с Лас-Вегасе с шутки, передают РИА Новости.
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