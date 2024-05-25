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Полянский назвал «формулу мира» Зеленского нереалистичным ультиматумом РФ

Полянский назвал «формулу мира» Зеленского нереалистичным ультиматумом РФ

Первый постоянный заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что представленная руководителям киевского режима Владимиром Зеленским «формула мира» не учитывает реальных обстоятельств.

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