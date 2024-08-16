Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Военнослужащие экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытых огневых точек уничтожили опорные пункты военнослужащих ВСУ и украинских националистов на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии