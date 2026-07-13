Лунные миссии помогут проверить версии о зарождении жизни на Земле

Луна как хранилище земной истории Луна не имеет атмосферы, тектонических плит и гидросферы. Поэтому то, что падало на её поверхность миллиарды лет назад, сохранилось почти в первозданном виде — в отличие от Земли, которая за те же миллиарды лет многократно переплавила и перекроила свою кору.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии