Лунные миссии помогут проверить версии о зарождении жизни на Земле

Луна как хранилище земной истории Луна не имеет атмосферы, тектонических плит и гидросферы. Поэтому то, что падало на её поверхность миллиарды лет назад, сохранилось почти в первозданном виде — в отличие от Земли, которая за те же миллиарды лет многократно переплавила и перекроила свою кору.