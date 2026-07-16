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Газета.ру

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RT: украинский агент Жикович планировал устроить серию терактов в Пятигорске

RT: украинский агент Жикович планировал устроить серию терактов в Пятигорске

Украинский агент Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве главной подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анастасии Березовской, планировал организовать в Пятигорске серию терактов.

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