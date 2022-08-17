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Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях обстрела ВСУ

Жители села под Энергодаром рассказали о последствиях обстрела ВСУ

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 17 авг - РИА Новости. Массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ в селе Ивановка в пригороде Энергодара разрушен дом, повреждена церковь и несколько жилых строений, рассказали РИА Новости жители поселка.

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