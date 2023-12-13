Линолеум в интерьере: выбор фактуры, совместимость цветов, интересные идеи оформления, фото

Немаловажная роль в оформлении любого помещения отводится именно полу. И линолеум в интерьере занимает далеко не последнее место! Конечно, видов такого типа покрытия существует множество, но в большинстве случаев выбирается именно линолеум.
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