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Тренер «Енисея» о 3:1 с «Рубином»: «Почему мы должны удивляться? Мы очень серьезно готовились»

Вадим Гаранин прокомментировал победу над «Рубином» (3:1). Старший тренер «Енисея» высказался после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

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