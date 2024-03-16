Рекрутинговые агентства — лоббисты завоза трудовых мигрантов?

В ответ на растущую обеспокоенность по поводу недобросовестных работодателей, нанимающих мигрантов, но не предоставляющих им обещанную работу, Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект с новыми требованиями для трудовых мигрантов.
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