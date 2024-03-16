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Закон и Порядок

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  • Анастасия Гончарова
    потому что на бормотухе да технаре были замешаны,потому и в голове полный ноль !😟Что за ублюдочная...
  • Nikolay Kuchkov
    Не нужно преуменьшать их возможности, а то получается мы два года с кретинами воюем и никак не можем их осилить, скаж...Вчера разговарива...
  • Нина Прыгун
    ужас,сколько же у нас продажныих дебиловНеужели это и ест...

Рекрутинговые агентства — лоббисты завоза трудовых мигрантов?

Рекрутинговые агентства — лоббисты завоза трудовых мигрантов?

В ответ на растущую обеспокоенность по поводу недобросовестных работодателей, нанимающих мигрантов, но не предоставляющих им обещанную работу, Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект с новыми требованиями для трудовых мигрантов.

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