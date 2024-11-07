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Семья из села Коренево рассказала о первых днях вторжения ВСУ в Курскую область

Семья из Курской области, которая 6 августа была вынуждена покинуть собственный дом в селе Коренево после атаки военнослужащих ВСУ и украинских националистов на регион, рассказала РЕН ТВ о первых днях вторжения боевиков ВСУ.

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