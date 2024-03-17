Более 340 туристов сообщили МЧС Новосибирской области о пеших маршрутах

Более 340 туристов зарегистрировали в МЧС пешие походы по Новосибирской области в 2024 году.С начала 2024 года в Новосибирской области по пешим маршрутам уже прошли 17 туристских групп, в числе которых были 265 детей.
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