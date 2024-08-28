В Барнауле поймали иностранца с сигаретой в туалете самолета

В отношении мужчины составили административный протокол В Барнауле транспортные полицейские привлекли иностранного гражданина к административной ответственности за курение на борту самолета, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.
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