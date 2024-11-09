Заменитель Toyota Alphard от GAC стал мощнее: представлен GAC Trumpchi M8 Grandmaster Super Hybrid с расходом всего 6,15 л/100 км

GAC представила на домашнем рынке мнивэн Trumpchi M8 в новом исполнении Grandmaster Super Hybrid. Внешне машина не изменилась, но произошли изменения в технической части: повысилась мощность и крутящий момент электромотора, появилась новая тяговая батарея, а вместо электромеханического вариатора теперь используется двухскоростная коробка передач DHT.
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