Заменитель Toyota Alphard от GAC стал мощнее: представлен GAC Trumpchi M8 Grandmaster Super Hybrid с расходом всего 6,15 л/100 км

GAC представила на домашнем рынке мнивэн Trumpchi M8 в новом исполнении Grandmaster Super Hybrid. Внешне машина не изменилась, но произошли изменения в технической части: повысилась мощность и крутящий момент электромотора, появилась новая тяговая батарея, а вместо электромеханического вариатора теперь используется двухскоростная коробка передач DHT.