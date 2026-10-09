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Сорбент из бурых водорослей для очистки воды от стронция создали пермские ученые

Сорбент из бурых водорослей для очистки воды от стронция создали пермские ученые

Новый материал может применяться на предприятиях атомной отрасли для ликвидации последствий утечек. Он связывает до 129,84 мг стронция на грамм собственной массы и срабатывает за 20 минут.

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