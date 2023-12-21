Музей известного режиссера Владимира Гуркина открыли в Черемхово

20 декабря на территории парка культуры в Черемхово открылся Музей Владимира Гуркина. В нем хранятся уникальные документы, архивные материалы, позволяющие глубже понять его гениальность и вклад в развитие драматургии.
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