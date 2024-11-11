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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Путин эштә остазлык өчен өстәмә түләүләр турындагы законны имзалады

Россия Президенты Владимир Путин эштә остазлык өчен өстәмә түләүләр турындагы законны имзалады. Документтан күренгәнчә, РФ Хезмәт кодексына «остаз» төшенчәсе, шулай ук аның функцияләрен үтәүнең гомуми нигезләмәләре һәм үзенчәлекләре кертелә.

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