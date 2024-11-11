Россия Президенты Владимир Путин эштә остазлык өчен өстәмә түләүләр турындагы законны имзалады. Документтан күренгәнчә, РФ Хезмәт кодексына «остаз» төшенчәсе, шулай ук аның функцияләрен үтәүнең гомуми нигезләмәләре һәм үзенчәлекләре кертелә.
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