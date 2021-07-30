Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-показов "Черной вдовы"

Йоханссон подала иск в суд Лос-Анджелеса в четверг. Согласно контракту, вознаграждение актрисы зависело от кассовых сборов картины в кинотеатрах, однако он не предусматривал премьерный онлайн-стриминг "Черной вдовы", пишет The Washington Post.