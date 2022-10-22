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Интриги 14-го тура: дерби Смолова, «Зенит» против главного обидчика прошлого сезона

Интриги 14-го тура: дерби Смолова, «Зенит» против главного обидчика прошлого сезона

Что нужно знать о матчах 14-го тура Мир РПЛ. «Локомотив» – «Динамо»: кто из участников дерби продолжит подъём? У «Локомотива» продолжается трёхматчевая серия дерби: встреча с «Динамо» пройдёт после победы над «Торпедо», а в следующем туре на «РЖД Арену» приедет ЦСКА.

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