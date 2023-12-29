Не дешево, не очень мощно, зато с аккумулятором 5800 мА·ч. Представлен Honor X50 Pro

Сегодня Honor рассекретила свой новый смартфон среднего уровня под названием Honor X50 Pro. Новинка представлена в фирменном китайском интернет-магазине компании с ценой: 395 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.