Анатолий Кашпировский сводил женщин с ума не только своими загадочными сеансами, но и внешностью. Эвелина Бледанс неожиданно призналась, что считала знаменитого телецелителя "настоящим секс-символом" эпохи перестройки.
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