Путин реформировал Минобороны для улучшения обеспечения Армии России

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Президент России Владимир Путин объявил о масштабной реорганизации системы обеспечения Министерства обороны, которая включает создание единых систем тылового и технического обеспечения.
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