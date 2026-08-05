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Путин реформировал Минобороны для улучшения обеспечения Армии России

Путин реформировал Минобороны для улучшения обеспечения Армии России

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Президент России Владимир Путин объявил о масштабной реорганизации системы обеспечения Министерства обороны, которая включает создание единых систем тылового и технического обеспечения.

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