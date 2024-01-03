Можно и без чека. В Роскачестве пояснили, как вернуть в магазин не понравившийся подарок

Вернуть продавцу не понравившийся подарок можно и без наличия чека. Однако, как пояснил замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков, для этого необходимо доказать, что товар был приобретен в конкретной торговой точке – с помощью свидетелей или записи с камер видеонаблюдения.