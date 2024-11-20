Боец ВС РФ с позывным Леший: кадровый состав ВСУ уже давно уничтожен

Мобилизованные граждане имеют низкий уровень подготовки и моральный дух Кадровый состав ВСУ был уже давно, а насильно мобилизованные «дедушки» имеют крайне низкий уровень подготовки и моральный дух, рассказал РИА Новости минометчик из группировки войск «Днепр» с позывным Леший.