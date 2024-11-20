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Петербургский дневник

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Боец ВС РФ с позывным Леший: кадровый состав ВСУ уже давно уничтожен

Боец ВС РФ с позывным Леший: кадровый состав ВСУ уже давно уничтожен

Мобилизованные граждане имеют низкий уровень подготовки и моральный дух Кадровый состав ВСУ был уже давно, а насильно мобилизованные «дедушки» имеют крайне низкий уровень подготовки и моральный дух, рассказал РИА Новости минометчик из группировки войск «Днепр» с позывным Леший.

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