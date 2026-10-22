Продажи складных смартфонов в России в январе–сентябре выросли на 23,7% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 96 000 устройств, а в денежном прибавили 20,4%, достигнув 9,78 млрд рублей, сообщили в «М.
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