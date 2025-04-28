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Магнитометр CPT для китайской противолодочной обороны

Магнитометр CPT для китайской противолодочной обороны

В Китае разработан новый магнитометр для поиска подводных объектов. Изделие CPT показывает повышенную чувствительность и точность измерений, которая позволяет использовать его в противолодочной обороне и для решения других задач.

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