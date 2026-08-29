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FiNE NEWS

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Билл Гейтс предлагает ограничить влияние ИИ на рынок труда

Билл Гейтс, известный своими взглядами на развитие технологий, в последнее время сосредоточился на вопросах ограничения влияния искусственного интеллекта (ИИ).

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