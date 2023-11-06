«Голден Стэйт» потерпел первое поражение за шесть матчей, уступив «Кливленду»

28 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Кливлендом». В ночь на 6 ноября в Кливленде (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».