«Голден Стэйт» потерпел первое поражение за шесть матчей, уступив «Кливленду»

28 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Кливлендом». В ночь на 6 ноября в Кливленде (штат Огайо, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».
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