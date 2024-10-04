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Рэпер Пи Дидди хотел усыновить мальчика из Казахстана

Рэпер Пи Дидди хотел усыновить мальчика из Казахстана

Global Look Press/IMAGO/Henry McGee Скандальный американский рэпер и саунд-продюсер Пи Дидди (Шон Комбс), которого обвиняют в сексуальных преступлениях, хотел в 2011 году усыновить мальчика из Казахстана.

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