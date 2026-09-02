Денис ПОПОВ: Если Глушенкова не «гладить по голове», то он выпускает иголки, как ёжик

Головина нужно забирать с закрытыми глазами вместо любого бразильца. Зависеть от бразильцев - все равно что сидеть на пороховой бочке Собеседником «Спорт уик-энда» стал экс-нападающий московского ЦСКА, бывший главный тренер новороссийского «Черноморца» Денис Попов.