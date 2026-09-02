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Спорт Уик-Энд

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Денис ПОПОВ: Если Глушенкова не «гладить по голове», то он выпускает иголки, как ёжик

Денис ПОПОВ: Если Глушенкова не «гладить по голове», то он выпускает иголки, как ёжик

Головина нужно забирать с закрытыми глазами вместо любого бразильца. Зависеть от бразильцев - все равно что сидеть на пороховой бочке Собеседником «Спорт уик-энда» стал экс-нападающий московского ЦСКА, бывший главный тренер новороссийского «Черноморца» Денис Попов.

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