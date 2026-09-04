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Царьград

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Басюк заявил о ВЭФ как российском форпосте в Азиатском регионе

Басюк заявил о ВЭФ как российском форпосте в Азиатском регионе

ВЭФ служит важной площадкой для бизнеса и инвесторов в России. Константин Басюк отметил значение форума как точки коммуникации в Юго-Восточной Азии.

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