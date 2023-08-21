Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

В Уфе состоялось прощание с Родионом Амировым. Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетили церемонию

В Уфе состоялось прощание с Родионом Амировым. Хоккеисты «Салавата Юлаева» посетили церемонию

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга. Церемония прощания состоялась на «Уфа-Арене», ее посетили хоккеисты «Салавата Юлаева».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх