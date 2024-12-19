Материнский капитал продлят до 2030 года и продолжат индексировать

С февраля 2025 года россияне смогут получить 676 тыс. рублей за рождение первого ребенка 18 декабря правительство РФ обсудило правки в законодательство, связанные с материнским капиталом и его индексацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии