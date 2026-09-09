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Местные жители назвали роковую ошибку Усольцевых на пути к "камню желаний"

Местные жители назвали роковую ошибку Усольцевых на пути к "камню желаний"

Люди, которые последними видели Усольцевых, утверждают, что на тропу они вышли в легкой одежде Жительница небольшого поселка Кутурчин, откуда пропавшие в тайге Усольцевы отправились к "камню желаний", назвала aif.

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